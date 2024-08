Aeroporto Salerno, un altro passo avanti: ecco il primo volo Ryanair La compagnia low-cost operativa al Costa d'Amalfi: rotte per Milano, Torino e Londra

Ryanair ha celebrato l'inizio delle operazioni all'aeroporto di Salerno Costa d'Amalfi, accogliendo questa mattina i primi passeggeri sul volo inaugurale di Ryanair da Milano Bergamo all'aeroporto di Salerno Costa d'Amalfi. Questo primo volo segna una pietra miliare significativa sia per Ryanair sia per la Regione, dando il via alle nuove operazioni di Ryanair nella pittoresca area della Costiera Amalfitana.

Oltre alla nuova rotta per Milano Bergamo, l'ingresso di Ryanair nell'aeroporto di Salerno-Costa D'Amalfi avvia altre due rotte: una nuova rotta nazionale per Torino - a partire dal 2 agosto - e una nuova rotta internazionale per Londra Stansted a partire dal 4 agosto. Lo rende noto l'ufficio stampa Gesac.

Le tre nuove rotte di Ryanair da/per Salerno offriranno 16 voli settimanali, trasporteranno oltre 130mila passeggeri all'anno e creeranno oltre 100 posti di lavoro locali. L'ingresso di Salerno quale 32° aeroporto italiano del network di Ryanair, evidenzia il nostro costante impegno per la crescita della connettività, del turismo e del business nella regione Campania.

Il chief commercial officer di Ryanair, Jason McGuinness ha dichiarato: "Siamo lieti di iniziare ufficialmente le nostre operazioni all'aeroporto di Salerno-Costa D'Amalfi con il nostro primo volo da Milano Bergamo all'aeroporto di Salerno-Costa D'Amalfi -. Quest'estate, Ryanair effettuerà oltre 16 voli settimanali a Salerno verso tre entusiasmanti rotte per Milano, Bergamo, Torino e Londra Stansted. Con le nostre tariffe basse e il nostro network, siamo entusiasti di offrire ai turisti e ai cittadini locali opzioni convenienti per accedere alla Costiera Amalfitana e alla regione Campania".

Restano delle criticità, già denunciate in passato dai vertici della compagnia: "La crescita significativa di Salerno contrasta con la situazione di Napoli, dove siamo stati costretti a ridurre la capacità a causa dell'aumento del 30% dell'addizionale municipale. Ryanair chiede al sindaco Manfredi e alle altre Regioni italiane di seguire l'esempio della Calabria e del Friuli-Venezia Giulia abolendo l’addizionale municipale in tutti gli aeroporti italiani che consentirà a compagnie aeree come Ryanair di crescere ancora di più in termini di traffico, turismo e occupazione. Per celebrare il lancio dell'arrivo di Ryanair all'aeroporto di Salerno-Costa D'Amalfi, Ryanair ha lanciato una promozione di 3 giorni sulle 3 nuove rotte con tariffe a partire da € 19,99 in vendita solo su ryanair.com".

Soddisfatto l'amministratore delegato Gesac, Roberto Barbieri: "L’avvio delle operazioni di Ryanair dall’aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi segna un altro passo significativo per la crescita dello scalo e del sistema aeroportuale campano gestito da Gesac, andando a consolidare sia il segmento nazionale, con Bergamo e Torino tutto l’anno, che l’internazionale, con il rafforzamento dei collegamenti con Londra - il commento -. La presenza di un partner di prestigio come Ryanair non solo arricchisce la nostra offerta di voli, ma conferma la centralità del mercato campano e del Sud Italia nel network di un player importante come la compagnia irlandese. Questo investimento rappresenta una grande opportunità per rafforzare l’indotto turistico e dare un ulteriore impulso all’economia della regione".