Salerno: riaperta al traffico via Fra Generoso, problemi in via de Renzi Interessate dall'incendio due particelle private, serviranno giorni per la messa in sicurezza

A Salerno è stata riaperta al traffico in entrambi i sensi di marcia via Fra Generoso. La strada era stata chiusa a seguito dell'incendio divampato nei giorni scorsi sul Monte Bonadies e che aveva provocato serie criticità alla viabilità cittadina. In queste ore proseguono i lavori di bonifica e messa in sicurezza delle aree del territorio cittadino. Sul posto personale del Comune di Salerno, Protezione civile e Polizia Municipale. Dopo aver ottenuto il via libera per via Fra Generoso, si lavora a ritmo serrato per poter riaprire quanto prima in sicurezza alla circolazione totale le strade chiuse e/o parzialmente chiuse.

Le operazioni di messa in sicurezza del costone hanno reso necessario l'abbattimento di oltre 120 alberature. In mattinata, intanto, l'assessore alla Mobilità, Rocco Galdi ha spiegato che via Salvatore de Renzi non sarà riaperta “perché ci sono ancora problemi dal punto di vista della sicurezza”. In quella zona i lavori non sono ancora partiti perché l'area colpita dall'incendio è legata a due particelle private. Per completare il tutto potrebbero occorrere almeno trenta giorni.