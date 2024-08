Salerno, crescono le presenze in città. Loffredo: "Facciamo fronte comune" L'assessore: "Lavoro per preparare per l'anno prossimo un cartellone di eventi più ricco"

La città di Salerno si sta confermando sempre più dal punto di vista turistico. Gli ultimi report, infatti, premiano il capoluogo di provincia che, rispetto al passato, non è più soltanto un ponte per raggiungere Costiera Amalfitana e Cilento. La durata dei soggiorni dei turisti in città è aumentata (2/3 notti) e sono sempre più i visitatori - italiani e stranieri - che scelgono di visitare Salerno ed i suoi luoghi simbolo. Una crescita che è destinata ad aumentare anche e soprattutto grazie all'aeroporto Salerno-Costa d'Amalfi, tornato operativo dopo anni di attese.

E' anche per questo, però, che bisognerà cambiare marcia sul fronte dei servizi, in modo da garantire accoglienza ed ospitalità a chi sceglierà di restare a Salerno. Un appello rilanciato anche dall'assessore al Commercio, Dario Loffredo che ha ribadito la necessità di lavorare sugli eventi estivi. "Anche per questa estate la nostra città sta registrando un ottimo trend di visitatori, confermando i dati di dodici mesi fa", esordisce Loffredo sui social. "L'apertura dell'aereoporto regalerà sicuramente una marcia in più, così come i lavori di restyling che stanno interessando diversi punti di Salerno contribuiranno a renderla sempre più bella e vivibile. Facciamo fronte comune, il futuro è dietro l'angolo. Dal canto mio, con l'ausilio dei colleghi, sono già al lavoro per preparare per l'anno prossimo un cartellone di eventi più ricco e variegato nei mesi estivi".