Aeroporto di Salerno, un mese fa la rinascita. Cascone: "Il sogno è realtà" "Per la prossima stagione invernale saranno aggiunte altre rotte, arricchendo l'offerta"

Un mese fa l'aeroporto Salerno-Costa d'Amalfi tornava in funzione a distanza di anni, segnando una data storica per la provincia di Salerno. Una ricorrenza rimarcata dal consigliere regionale e presidente della commissione Trasporti, Luca Cascone che ha rivendicato i risultati raggiunti nel corso di questo mese.

"Trenta giorni fa inauguravamo l'Aeroporto "Salerno - Costa d'Amalfi". Una giornata piena di emozioni di cui conserviamo tutti un ricordo ancora nitido ma, soprattutto, l'inizio di un hub che sta crescendo secondo le aspettative", ha sottolineato Cascone. "In un mese, numero di passeggeri e coefficiente di riempimento (load factor) sono in linea con le previsioni e confermano il ruolo centrale del sistema aeroportuale campano come risorsa per l’economia e la crescita di tutto il territorio. Tutte le rotte annunciate sono operative: 13 destinazioni offerte dalle principali compagnie low-cost come Ryanair, easyJet, Volotea e da Universal Air, con 7 destinazioni sul segmento charter. Per la prossima stagione invernale Wizz Air si aggiungerà all'offerta dello scalo salernitano, attivando saranno altre tre rotte: Budapest, Bucarest e Tirana. Possiamo dire senza smentita che l’aeroporto di Salerno è finalmente una realtà".