Emergenza incendi nel Salernitano: nell'Agro si continua a lottare con le fiamme Rogo anche a Salerno sulla collina che sovrasta Canalone

L'emergenza incendi continua ad imperversare sulla provincia di Salerno. La situazione più critica in queste ore si registra tra Roccapiemonte e Nocera Superiore dove, da ieri, è in atto un vasto incendio. Il sindaco Carmine Pagano e il vice sindaco Roberto Fabbricatore, delegato alla Protezione Civile, che è stato e continua ad essere sul posto, informano che stanno proseguendo gli interventi per cercare di spegnere l'incendio che ha interessato varie montagne del territorio dell'Agro, tra cui anche una parte del Monte Solano.

Sono impegnati sul posto, senza neanche un minuto di sosta già da ieri pomeriggio, i volontari del Nucleo di Protezione Civile di Roccapiemonte che, insieme a Vigili del Fuoco, addetti della Regione Campania ed altro personale incaricato per le emergenze incendi, sono attivi per scongiurare l'avvicinarsi delle fiamme verso le abitazioni presenti. Continuano ad arrivare in zona anche i canadair per proseguire il lavoro di spegnimento dei focolai che, da ieri, più volte si sono riattivati nonostante svariati interventi effettuati. "Si prega i cittadini di chiamare la Protezione Civile soltanto se strettamente necessario, visto che la maggior parte dei volontari è sul posto per assicurare il ripristino della normalità. Si ricorda che è stato attivato su apposita ordinanza comunale il centro operativo comunale. La Protezione Civile è in costante contatto con la Sala Operativa Regionale Unificata sull’evolversi della situazione", l'appello lanciato dal Comune di Roccapiemonte.

Fiamme anche a Salerno dove questa mattina si è sviluppato un incendio sulla collina che sovrasta Canalone. Fortunatamente le fiamme sono lontane dal centro abitato ma, in virtù di quanto accaduto nelle scorse settimane quando un rogo rese necessaria la chiusura di diverse strade, l'allerta resta masssima. Sul posto i vigili del fuoco e personale della Comunità Montana.