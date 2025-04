Lions day 2025: a Cava, esame gratuito della densimetria ossea Prevenzione a favore delle comunità, da sempre una missione

Torna anche quest’anno il Lions day 2025, giornata dedicata alla cura e alla prevenzione a favore delle comunità, da sempre missione dei Lions Club presenti nel mondo.

Quest’anni, il Lions Club Cava – Vietri intende sensibilizzare la popolazione sulla prevenzione dalla osteoporosi, attraverso la valutazione dello stato di salute delle ossa determinando la densità minerale.

Sabato 12 aprile dalle 9 alle 12, in piazza Duomo a Cava, sarà allestito un gazebo Lions come punto informativo per i cittadini, affiancato da un’autoemoteca che effettuerà l’esame gratuito della densimetria ossea MOC (“Mineralometria Ossea Computerizzata”) con apparecchio ad ultrasuoni. SI tratta di una indagine non invasiva ed eseguibile senza preparazione. Lo screening sarà effettuato in collaborazione con

la società di servizi sanitari Noi da Voi.

Alle ore 11:30 è previsto inoltre intrattenimento di musica jazz a cura del liceo musicale De Filippis – Galdi. I Lions sono convinti che insieme si possa lasciare il segno, ridimensionando i problemi e realizzando la missione del Club che è quella di migliorare benessere e salute nelle comunità locali di riferimento, con particolare riguardo alle otto cause globali a cui principalmente l’associazione rivolge la propria attenzione

(diabete, vista, fame, ambiente, cancro infantile, assistenza nelle calamità, giovani, opere umanitarie).

Il Lions Day è allora l’occasione per presentare al territorio le iniziative ideate e prodotte dai Clubs onde far conoscere ciò che, sin dal 1917, caratterizza l’associazione: migliorare la comunità, aiutare chi è nel bisogno, materiale e spirituale ed incoraggiare la pace e la comprensione internazionale.