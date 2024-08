Salerno, via De Renzi resta chiusa: il Codacons fa appello a Prefetto e sindaco L'appello di Marchetti: "Non si crei un danno nel danno"

Il quartiere Canalone di Salerno, dove si trova il Conservatorio di Musica Giuseppe Martucci, sta attualmente vivendo una situazione di disagio a causa della chiusura di via Salvatore De Renzi. Questa chiusura è stata disposta in seguito all’incendio recente sul monte Bonadies. Con la riapertura delle attività didattiche del Conservatorio a settembre, la situazione potrebbe peggiorare, poiché centinaia di studenti, docenti e lavoratori dovranno raggiungere la sede di servizio solo attraverso via Fra Generoso, che è già una strada molto trafficata e pericolosa. Tuttavia, la riapertura di via De Renzi è complicata da questioni legali, poiché l’area è di proprietà privata e attualmente sotto custodia giudiziaria del tribunale.

Il presidente del Conservatorio, Luciano Provenza, ha suggerito l’emanazione di un’ordinanza contingibile e urgente per accelerare i lavori necessari e prevenire gravi pericoli per la sicurezza pubblica e la mobilità urbana. Il Codacons Campania con il presidente Matteo Marchetti chiederà al Prefetto ed al Sindaco di Salerno di riaprire, attraverso un’ordinanza urgente, la strada di Via De Renzi. “Se non dovesse essere così, ciò causerebbe un caos totale e la paralisi della città di Salerno già dal mese di Settembre con la riapertura delle scuole e il ritorno dalle ferie. Nell’attesa delle indagini per accertare le responsabilità di coloro i quali hanno appiccato il fuoco, o di coloro i quali non hanno pulito il sottobosco dell’unica collina verde presente in città nel caso in cui l’incendio non fosse doloso, il Codacons insiste affinché non si crei un danno nel danno".