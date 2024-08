Terza corsia su raccordo Salerno-Avellino, la Filt Cgil: "Progetto fondamentale" Arpino e Anzalone: "È di fondamentale importanza avviare lo sblocco dei fondi CIPE"

"L’ampliamento a tre corsie del Raccordo Salerno-Avellino, per la FILT Salerno ed Avellino/Benevento, rappresenta un progetto di fondamentale importanza per il miglioramento della viabilità e della nostra regione". Lo affermano in una nota i segretari della Filt Cgil di Salerno e Avellino/Benevento, Gerardo Aprino e Giuseppe Anzalone. "Questo intervento, che trasformerà il raccordo in una vera e propria autostrada a tre corsie, è parte integrante del programma delle opere pubbliche presentato dalla Regione Campania al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e al Ministero per il Sud, finanziato attraverso il Fondo di Sviluppo e Coesione. Il Raccordo Salerno-Avellino funge da cerniera di congiunzione tra il nord e il sud, facilitando il collegamento tra le principali arterie stradali e autostradali del Paese. La sua trasformazione non solo migliorerà la fluidità del traffico, ma contribuirà anche a ridurre i tempi di percorrenza e a incrementare la sicurezza per tutti gli utenti della strada. È di fondamentale importanza avviare lo sblocco dei fondi CIPE per la realizzazione della tanto attesa terza corsia. Questo progetto, atteso da anni, rappresenta una risposta concreta alle esigenze di mobilità e sviluppo del nostro territorio. Ribadiamo la nostra ferma convinzione che l’ampliamento a tre corsie sia un passo cruciale per il progresso della nostra Regione e che solo attraverso un impegno concreto e tempestivo potremo garantire una viabilità più sicura ed efficiente, rispondendo alle esigenze di mobilità e sviluppo del nostro territorio", concludono Arpino e Anzalone.