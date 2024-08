Somministra alcol a minore, denunciato titolare di un locale in Costa d'Amalfi Il bilancio delle attività effettuate dai carabinieri nel periodo di Ferragosto

In Costiera Amalfitana nel periodo di Ferragosto sono stati predisposti controlli straordinari per garantire la sicurezza del territorio. I carabinieri della compagnia di Amalfi, agli ordini del comandante Alessandro Bonsignore, hanno controllato 230 persone, 86 automezzi, 97 motocicli e 4 esercizi commerciali. Nel complesso sono state elevate sanzioni amministrative pari a 5902,00 euro. I militari, inoltre, hanno ritirato una patente e segnalato come assuntori di sostanze stupefacenti due persone. Deferito in stato di libertà un titolare di esercizio commerciale per aver somministrato bevanda alcolica a un minore di 16 anni.