Incendio a Cetara, le fiamme minacciano le abitazioni Preoccupazione nel borgo della Costiera Amalfitana

Un incendio di vaste dimensioni sta minacciando le abitazioni nel comune di Cetara. Il rogo si è sviluppato intorno a mezzogiorno in località Valle e in questi minuti si sta propagando velocemente. Il sindaco Fortunato Della Monica sta monitorando costantemente la situazione per capire il da farsi. La speranza è che le operazioni di spegnimento possano ripristinare quanto prima la situazione ma non è da escludere che, a scopp precauzionale, possano essere adottate misure di prevenzione.