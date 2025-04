Restyling Arechi e Volpe, tempi supplementari: bisognerà attendere il 28 maggio Il Tar di Salerno rinvia l'udienza al prossimo maggio. E in città monta la polemica

Attesa prolungata. Non ci sono né vincitori né vinti dalla doppia udienza del Tar di Salerno. Si va ai tempi supplementari, indicati per il prossimo 28 maggio. C’è però una certezza: i lavori per il restyling dell’Arechi e del campo Volpe non vedranno ancora la luce. Il maxi-progetto da 103 milioni di euro resta nel cassetto. Ieri, al Tar di Salerno c’erano in piedi due udienze: una prima udienza cautelare per chiedere la sospensiva contro l’aggiudica dell’appalto alla cordata guidata da Energos successivamente cancellata e, contemporaneamente, era programmata anche l’udienza di merito sul ricorso presentato dal gruppo sconfitto, quello guidato da Matarrese, rinviata al 28 maggio.

Nel mirino, l’avvalimento per gli spalti prefabbricati da parte del gruppo Energos considerata procedura non possibile all’interno del bando di gara. Da qui il ricorso e la procedura preannunciando le forniture delle strutture smontabili da parte di un’altra società, non inserita nel raggruppamento temporaneo d’imprese. Tutto in standby dunque con non poca insoddisfazione dei tifosi che nelle scorse ore hanno esposto uno striscione polemico nei confronti del Governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca.