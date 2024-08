Salerno, possibile caso di encefalite da West Nile Virus al "Ruggi" Si tratta di un paziente 59enne residente nell'area di Altavilla Silentina: attivati i protocolli

L'AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, conferma che presso il Reparto di Clinica Infettivologica Universitaria, diretto dal prof. Pasquale Pagliano, coaudivato dalla dottoressa Chiara D'amore, è stato identificato il primo probabile caso di encefalite da 'West Nile Virus', in provincia di Salerno. Il test sierologico è stato processato nello stesso laboratorio del Ruggi e saranno attivate le previste procedure di conferma diagnostica effettuate dall'Istituto Superiore di Sanità.

Il paziente, presumibilmente colpito dal virus, è un uomo di 59 anni in trattamento chemioterapico per patologia oncologica e con sopraggiunta encefalite, residente nell'area di Altavilla Silentina. Tale zona è regolarmente sottoposta a disinfestazione ordinaria e, al momento, grazie alla pronta interazione tra AOU e Dipartimento di Prevenzione dell' ASL Salerno è in corso una azione di bonifica territoriale mirata nonché una programmazione di ulteriori inteterventi straordinari al fine di mettere in sicurezza il territorio e di contrastare la presenza delle zanzare, che rappresentano la via di trasmissione piu comune del virus infettandosi, a loro volta, pungendo un uccello migratore infetto.

Altre possibili e più rare vie di trasmissione sono rappresentate dalle trasfusioni, dai trapianti di organo e dalla madre al feto. Il West Nile Virus, in Italia è per lo più presente nella Pianura Padana e la tropicalizzazione del clima cui stiamo assistendo ne sta favorendo lo sviluppo nell'area del Mediterraneo. È rilevante comunque considerare che solo un caso su dieci diventa sintomatico. Infatti, la malattia di West Nile ha solitamente un decorso spontaneo spesso asintomatico o con sintomi, che variano in base all'età, che regrediscono dopo qualche giorno; solo i casi più seri richiedono ricovero ospedaliero e riguardano categorie a rischio quali anziani e pazienti fragili.