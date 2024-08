Ammodernamento Centro Agroalimentare di Salerno: affidata progettazione Un investimento importante per la struttura della zona industriale

Il Comune di Salerno ha concluso la gara d’appalto per la progettazione dei lavori di ammodernamento, riqualificazione ed efficientamento del Centro Agroalimentare di Salerno. L’appalto è stato aggiudicato all’operatore economico “SPRING PROJECT-RESTART ENGINEERING-Geologo POTO” per un corrispettivo di 268.738,18 euro e prevede la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE) e del progetto esecutivo, nonché la direzione dei lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, la predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI) e l’esecuzione delle necessarie attività di indagine, analisi e sondaggi.



Entra nel vivo, con l’affidamento della progettazione, il programma di ristrutturazione del Centro Agroalimentare di Salerno per il quale il Comune di Salerno ha ottenuto un finanziamento di circa dieci milioni di euro dal Piano Nazionale Ripresa e Resilienza.

Un investimento importante che permetterà di rendere ancora più ecologica, sicura, efficiente, competitiva la struttura della zona industriale. Il Centro Agroalimentare di via Mecio Gracco svolge un servizio fondamentale per la filiera agro-alimentare e della pesca.

"Fin dall’inaugurazione, con l’allora Sindaco Vincenzo De Luca, ha saputo guadagnarsi un ruolo importante per l’economia salernitana. Questi lavori di ammodernamento confermeranno questa funzione d’eccellenza al servizio delle colture e dei prodotti d’eccellenza del nostro territorio, permettendo ulteriori sviluppi operativi e gestionali con il risparmio energetico, la valorizzazione del kmzero, il presidio dei prodotti tipici", fanno sapere dall'Ente.