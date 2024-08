Volo cancellato per maltempo, la Filt Cgil: "Polemiche prive di fondamento" "Ribadiamo la completa disponibilità dimostrata dai lavoratori Gesac nei confronti dei passeggeri"

"Le polemiche sono sterili e prive di fondamento. Ribadiamo la completa disponibilità dimostrata dai lavoratori Gesac della struttura del Costa d’Amalfi nei confronti dei passeggeri del volo Ryanair per Torino di ieri sera. A causa delle condizioni meteorologiche al largo della costa salernitana, nonostante ripetuti tentativi di atterraggio, l’aereo è stato costretto a deviare su Napoli, cancellando anche il volo RYAN 9865 per Torino". Lo affermano in una nota Gerardo Arpino e Gianluca Petrone della Filt Cgil in merito alle polemiche sollevate in seguito alla cancellazione del volo Salerno-Torino a causa del maltempo.

"Come stabilito dalla Carta dei diritti dei passeggeri, in caso di cancellazione di un volo per eventi naturali, ai passeggeri devono essere forniti assistenza, pasti, telefono e, se necessario, alloggio. In quest’ottica, i dipendenti dell’aeroporto, andando oltre le loro competenze, hanno messo a disposizione stanze in alberghi vicini per chi ne avesse bisogno, in attesa di essere riprotetti sul primo volo disponibile per Torino. Inoltre, è importante sottolineare che durante il periodo estivo (giugno-settembre), circa il 50% dei voli in Europa subisce ritardi e quasi il 20% viene cancellato per vari motivi. Ribadiamo che queste polemiche generano solo una cattiva pubblicità per il nostro territorio e mancano di rispetto ai lavoratori del comparto aeroportuale che, con grande professionalità, stanno portando il Costa d’Amalfi ai livelli che Salerno, la Campania e la nascente “Rete Aeroportuale Regionale” meritano", concludono Arpino e Petrone.