Salerno, domani mattina attracca in porto la Geo Barents con 191 migranti A bordo ci sono 23 minorenni, definita in Prefettura la macchina dell'accoglienza

Attraccherà domani mattina, tra le 7 e le 7.30, nel porto di Salerno la Geo Barents, la nave di Medici Senza Frontiere che nei giorni scorsi ha recuperato in mare 191 migranti con 5 operazioni di salvataggio. Questa mattina in Prefettura si è tenuta una riunione per definire tutti gli aspetti legati alla macchina dell'accoglienza. Il tavolo, presieduto dal prefetto Francesco Esposito, ha visto la partecipazione di rappresentanti del Comune, delle forze dell'ordine, dell'Asl di Salerno, della protezione civile e delle varie associazioni che saranno impegnate nelle operazioni di sbarco. Tra i 191 migranti ci sono 3 donne (di cui una minorenne) e 23 minori non accompagnati che dovrebbero essere di età superiore ai 14 anni. Non si registrano particolari criticità sanitarie, se non qualche caso di scabbia.