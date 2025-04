Pertosa, boom di turisti alle Grotte dell'Angelo Visitatori +30% nel primo trimestre 2025

Partenza sprint a sud di SALERNO per la Fondazione MIdA che, nei primi tre mesi del 2025, registra un incremento del 30% nei flussi turistici rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. A fare da traino sono le Grotte di Pertosa-Auletta, attrazione di punta del Vallo di Diano, e l'offerta museale della Fondazione, che si prepara a un calendario ricco per le festività primaverili. Le grotte carsiche, visitabili in ogni stagione grazie alla temperatura interna costante e alla protezione dagli agenti atmosferici, si confermano meta ideale per il turismo pasquale e del lungo ponte primaverile. Quest'anno, dal 19 al 27 aprile, i biglietti acquistati garantiranno un secondo ingresso gratuito da utilizzare entro due mesi, una sorta di "bonus" per chi vuole tornare a vivere l'esperienza. Da fine aprile, spazio anche alla cultura enogastronomica con una mostra a cielo aperto dedicata al Carciofo Bianco, eccellenza locale, allestita all'ingresso delle grotte. L'esposizione accompagnerà le tradizionali sagre di Pertosa e Auletta, offrendo degustazioni e contenuti omaggio, tra cui un ricettario e un volume sulla biodiversità dell'orto. Non manca l'attenzione all'ambiente: in occasione della Giornata della Terra, il Museo del Suolo lancia il "Decalogo del picnic sostenibile", invitando famiglie e visitatori a condividere buone pratiche e scatti social con l'hashtag #custodidelsuolo. Un mix di natura, cultura e sostenibilità che punta a rafforzare l'attrattività dell'intero sistema MIdA.