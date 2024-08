Salerno, fondi alla "Vicinanza" per abbattere le barriere architettoniche L'istituto scolastico si è classificato ottavo in regione Campania

Lo storico istituto scolastico “Giacinto Vicinanza” di corso Vittorio Emanuele a Salerno, risulta destinatario dei fondi stanziati dalla Regione Campania PEBA per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Le scuole destinatarie dell’importante finanziamento sono state individuate così come pubblicato con Decreto dirigenziale n. 687 e la scuola Vicinanza si è assestata all’ottavo posto nella Regione Campania. L’edificio scolastico che, sotto l’impulso del Dirigente scolastico Sabrina Rega, nel tempo già ha ampliato gli ambienti interni ed esterni per rendere sempre più fruibili gli spazi ai piccoli allievi dell’infanzia e primaria con palestra, sala motoria, biblioteca, smart lab, orto didattico e cortile interno, ora si apre alla piena fruizione dello stesso abbattendone le barriere architettoniche, grazie ai fondi stanziati dalla Regione Campania.

In particolare la lungimiranza del Consiglio di Istituto guidato dalla presidente Anna Benvenuto che ha anche coordinato, insieme al Dirigente scolastico, l’operato dei tecnici. Grande soddisfazione per questo finanziamento che porterà ad una migliore accessibilità della scuola e dei suoi servizi, considerata anche la sua collocazione a centro città.