Interventi di deblattizzazione nei quartieri di Salerno Il provvedimento del Comune, ecco il calendario

In sostituzione dell’ASL Salerno, in considerazione dell’urgente necessità di intervenire sul territorio Comunale, l’Area Tutela Ambientale del Comune di Salerno ha provveduto all’aggiudicazione del servizio di deblattizzazione alla società Tineos s.r.l., per contrastare il fenomeno, purtroppo sempre più invasivo, della presenza delle blatte sul territorio cittadino.



Gli interventi di deblattizzazione si terranno a partire dal 27 agosto e fino al 2 settembre 2024.



Le aree interessate saranno:



? martedì 27 agosto: ASSI PRINCIPALI CITTADINI, da Piazza Monsignor Grasso al Teatro Verdi – ml. 5.000;



? mercoledì 28 agosto: ASSI PRINCIPALI CITTADINI, lungomare, da altezza del Teatro Verdi a Piazza Monsignor Grasso – ml. 5.000;

? giovedì 29 agosto: QUARTIERE MATIERNO e QUARTIERE CARMINE ALTO – ml. 3.688 + 5.190;



? venerdì 30 agosto: QUARTIERE PASTENA – ml. 6.089; QUARTIERE MERCATELLO – ml. 3.161;



? lunedì 2 settembre: QUARTIERE SANTA MARGHERITA – ml. 4.950; QUARTIERE SANT’EUSTACCHIO – ml. 3.847; QUARTIERE GELSI – ml. 3.075.



Le attività saranno svolte in collaborazione con Salerno Sistemi e con l’ausilio della Polizia Municipale.



"Con questo intervento l’Assessorato alle Politiche Ambientali del Comune di Salerno contribuirà a risolvere il problema della presenza sul territorio comunale delle blatte, sempre più insistenti a causa anche delle condizioni climatiche, problema molto avvertito dalla popolazione" a dirlo l’Assessore alle Politiche Ambientali Massimiliano Natella.