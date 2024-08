Chiude il sottopasso di via SS. Martiri e via Dalmazia, caos viabilità in centro Lo stop durerà almeno un mese, per consentire i lavori sul Trincerone ferroviario

E' entrato in vigore stamattina il nuovo dispositivo per la circolazione nel centro di Salerno, dettato dal cantiere da aprire per la copertura del Trincerone ferroviario Ovest.

Dal 29 agosto e fino al termine dei lavori, stimato per il 30 settembre, chiude il sottopasso di collegamento tra Via SS. Martiri Salernitani e Via Dalmazia. Divieto di transito per tutti i veicoli, anche quello pedonale sul percorso lato Ovest.

Il provvedimento, inevitabilmente, ha provocato disagi e caos in centro città.

In particolare, ecco il dettaglio di tutti i cambiamenti che vanno ad impattare sulla circolazione stradale nel cuore di Salerno:

– Via SS. Martiri Salernitani: è istituito il divieto di transito per gli autobus e per gli autocarri

di portata superiore a 35 quintali.

– Via Gen. Armando Diaz (tratto compreso tra Via G. V. Quaranta e Via F. P. Volpe): è istituito il senso unico di circolazione con direzione di marcia mare-monti, ossia in salita; ai veicoli giunti all’intersezione con Via Volpe-Via Nizza è fatto obbligo di svolta a dx su Via Nizza dopo aver dato precedenza ai veicoli percorrenti Via Volpe.

– Via Gen. Armando Diaz (tratto compreso tra Via G. V. Quaranta e Via F. P. Volpe): è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli dalle ore 7 del giorno 29 agosto 2024; la sosta veicolare verrà consentita sul lato sx dell’istituito senso di marcia.

– Viale Ruggero Moscati (rampa in discesa adiacente Via Gonzaga): è istituito il divieto di sosta e fermata con rimozione forzata per tutti i veicoli dalle ore 7 del giorno 29.08.2024 e sino alla serata del 31.07.2025.