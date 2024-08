Alta velocità Sa-Rc, Ferrante (Mit): tassello importante "L'opera prende sempre più forma"

“Il parere favorevole espresso ieri dal Mase nell’ambito dell’iter che porterà presto alla chiusura della procedura di VIA e più in generale dell’iter approvativo dei Lotti 1b e 1c della nuova linea AV/AC Salerno-Reggio C. è un ulteriore ed importante tassello lungo la strada che vede il nostro Governo adoperarsi con determinazione e concretezza al fine di consentire al Mezzogiorno di prendere finalmente velocità”.

Lo ha dichiarato il deputato e Sottosegretario al Mit con delega al coordinamento delle attività commissariali, Tullio Ferrante. “Quello di ieri – ha continuato Ferrante - può considerarsi un passaggio significativo per l’avanzamento del procedimento amministrativo propedeutico alla realizzazione di una grande opera infrastrutturale che cambierà il volto del nostro Sud,” ha concluso il Sottosegretario.