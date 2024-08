VIDEO. Acqua nera sulla spiaggia di Mercatello, operai al lavoro per la bonifica L'episodio aveva provocato l'indignazione dei bagnanti

E' in corso un intervento di bonifica sulla spiaggia di Mercatello, nella zona orientale di Salerno, dove ieri pomeriggio si è verificato uno sversamento di acqua nera e maleodorante. Gli operai di Salerno Pulita, anche con l'ausilio di mezzi meccanici, stanno ripulendo l'arenile per consentire ai bagnanti di poter trascorrere in riva al mare l'ultimo sabato di agosto.

Ieri pomeriggio, probabilmente a causa della pioggia che si è abbattuta sulla città, lo scarico si è riempito di acqua nera che è finita direttamente in mare. In tanti, preoccupati ed indignati, hanno deciso di lasciare la spiaggia e di far rientro a casa.

L'episodio era stato segnalato ad Ottochannel ed Ottopagine.it da diversi salernitani, amareggiati per lo spettacolo poco edificante verificatosi sull'arenile di Mercatello. Stamane, dopo le polemiche, è stata disposta la bonifica che sta vedendo impegnati gli operai della Salerno Pulita.