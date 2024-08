Aeroporto Salerno, secondo Gesac 200mila passeggeri entro l'anno Il consigliere regionale Cascone: orgogliosi del risultato, ma continuiamo a lavorare

Mille voli entro la fine di settembre e 200mila passeggeri entro la fine del 2024: sono le stime per l'aeroporto "Salerno Costa d'Amalfi" comunicate da Gesac e annunciate dal presidente della Commissione regionale trasporti, Luca Cascone.

Numeri che "non possono che inorgoglirci e spronarci a lavorare per fornire al nostro territorio e a tutta la Campania un hub moderno e funzionale che, insieme all'aeroporto di Capodichino, forma la rete aeroportuale della Campania", sottolinea Cascone.

"Per la prossima estate, inoltre Jet2.com & Jet2holidays, il più grande tour operator britannico ha già messo in vendita biglietti sulle tratte con Birmingham e Manchester, mentre Ryanair ha annunciato di voler aprire una nuova base a Salerno: notizie che non possono che alimentare un circolo virtuoso legato al turismo e all'occupazione, principali obiettivi dell'investimento voluto dalla Regione Campania su questa importantissima infrastruttura", conclude il consigliere regionale salernitano.