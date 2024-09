Pellezzano, incendio nella cava di via Dei Greci: brucia la vegetazione In corso le operazioni di spegnimento anche con l'ausilio di un elicottero

Proseguono le operazioni di spegnimento dell'incendio divampato nella serata di ieri a Pellezzano. Le fiamme hanno interessato l'area che si trova all'interno della cava di Cologna, in via Dei Greci. L'incendio, che ha interessato un cumulo di rifiuti, si è poi allargato alla vegetazione sovrastante. Sul posto i Vigili del Fuoco del distaccamento città e un'autobotte. Interessate anche le squadre della regione. In mattinata le operazioni di spegnimento hanno visto impegnato anche un elicottero.