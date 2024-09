Capaccio, bambino costretto a vendere cocco, la denuncia di un bagnante Si è rivolto al deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Borrelli

Un bagnante ci Capaccio Paestum si è rivolto al deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli per denunciare le condizioni di un minore che venderebbe cocco sulle spiagge in compagnia del padre. Di seguito il messaggio pubblicato sulla pagina social del politico campano che ha segnalato la vicenda alle autorità locali.

"Buongiorno Borrelli, mi rivolgo a lei per chiedere supporto a questa triste storia.

Quotidianamente sulle spiagge di Capaccio Paestum (zona Licinella) siamo costretti ad assistere al lavoro disumano di questo bambino di poco più di 8 anni. Costretto dal padre a vendere il cocco e trasportando, nonostante la sua tenera età, la pesantissima borsa frigo carica di merce. Le chiedo aiuto affinché qualcuno possa denunciare le costrizioni del padre il quale, senza alcuna pietà, ammonisce con parole molto dure il figlio di essere lento e di non svolgere al meglio il suo dovere. Spero che qualcuno possa intervenire e lasciare che il piccolo giochi con i suoi coetanei come dovrebbe essere. Grazie".