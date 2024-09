Salerno, l'aeroporto di Salerno cresce: Volotea annuncia due nuove rotte Frequenze bisettimanale anche in inverno per Catania e Verona

La compagnia aerea low cost Volotea rafforza la sua presenza a Salerno e, dopo aver inaugurato l'avvio delle attività del nuovo aeroporto con i collegamenti estivi per Nantes e Cagliari, annuncia per oggi il debutto di due nuovi voli: il Salerno-Catania e il Salerno-Verona, entrambi disponibili per tutto il periodo invernale con frequenza bisettimanale, il lunedì e il venerdì.

"Siamo davvero felici di annunciare l'avvio delle nuove rotte da Salerno verso due splendide città italiane, Catania e Verona, mete perfette per un break, sia di un solo week end o vere e proprie vacanze - ha commentato Valeria Rebasti, International Market director di Volotea -. Oltre a riconfermare l'importanza che il Salerno-Costa d'Amalfi ricopre nei nostri piani di sviluppo, l'avvio dei nuovi voli rispecchia l'attenzione di Volotea nel proporre a tutti i passeggeri campani sempre nuove opzioni di viaggio. Ribadiamo il nostro impegno nel continuare a investire nel territorio e portare avanti la preziosa collaborazione con Gesac e la Regione Campania".

"Prima compagnia ad aver annunciato l'inizio delle attività dall'aeroporto di Salerno-Costa d'Amalfi, Volotea consolida l'offerta voli sul segmento nazionale con due destinazioni ideali per chi desidera regalarsi uno short break nel periodo di bassa stagione - ha commentato Roberto Barbieri, amministratore delegato di Gesac -. Allo stesso tempo, i collegamenti contribuiranno ad allungare la stagione turistica nella nostra regione, favorendo l'auspicato fenomeno della destagionalizzazione, con benefici enormi e duraturi per tutta la filiera".