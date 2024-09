"Serve sangue negli ospedali": l'appello dei volontari a dare una mano L'iniziativa di sensibilizzazione promossa dall'associazione "Donation Italia" per il Ruggi

“Andiamo a donare sangue. Perché donare salva una vita!”. Questo è l’importante appello lanciato in queste ore dall’Associazione nazionale "DONATION Italia", per invitare la popolazione salernitana e non a donare sangue in virtù della continua ed incessante carenza di sacche di sangue.

"Donare il sangue è un atto di generosità e solidarietà che ha un impatto straordinario sulla vita di molte persone. Ogni giorno, migliaia di pazienti negli ospedali di tutto il mondo dipendono dalle donazioni di sangue per sopravvivere a interventi chirurgici, incidenti, malattie croniche e situazioni di emergenza. Nonostante i progressi della medicina, il sangue non può essere prodotto artificialmente, rendendo le donazioni volontarie l'unica fonte di approvvigionamento", l'appello dell'associazione, in prima linea per dare una mano a chi ne ha bisogno.

A Salerno è possibile donare tutti i giorni, dalle 8 alle 12, presso il reparto Immuno-Trasfusionale dell’ospedale Ruggi D’Aragona.

Queste le parole del eferente del terzo settore di "DONATION Italia", Marco Rago: “Il bisogno di sangue è costante, e ogni donazione è un atto di solidarietà che può fare la differenza tra la vita e la morte per chi affronta emergenze mediche, interventi chirurgici o terapie. Una singola donazione può salvare fino a tre vite. Donare sangue è un gesto semplice e sicuro, ma ha un impatto enorme. Non importa quale sia il tuo gruppo sanguigno: ogni goccia è preziosa. Perché aspettare? Fai la differenza oggi! Recati al centro di donazione più vicino a te e contribuisci con il tuo dono. Insieme, possiamo salvare vite. Dona con amore, dona speranza”.