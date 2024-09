Salerno, video choc: topi morti sulla spiaggia di Mercatello e in acqua La segnalazione inviata ad Ottopagine.it e Ottochannel tv

Topi morti sulla spiaggia e nel mare di Salerno. È l'inquietante segnalazione inviata ad Ottopagine.it e ad Ottochannel tv da un cittadino. Nel pomeriggio sull'arenile di Mercatello sono comparsi diversi ratti morti. Uno, trascinato dalle onde, è arrivato sul bagnoasciuga, mentre altri due galleggiavano a pochi metri dalla riva. In tanti, sconvolti per l'accaduto, hanno lasciato indignati la spiaggia. Tanti altri hanno invocato l'intervento delle istituzioni.

L'episodio, di certo, non dà lustro alla città di Salerno che si accinge a salutare un'estate caratterizzata da numeri importanti sul fronte delle presenze turistiche. Ma per quel che riguarda il mare, nonostante il ripascimento e l'entrata in funzione del battello spazzamare, c'è ancora tanto da lavorare.