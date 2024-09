Istituto "Genovesi-Da Vinci" di Salerno, scongiurata l'ipotesi doppi turni In mattinata la protesta di genitori e studenti, poi l'intesa in Provincia

Fumata bianca per gli studenti dell'istituto superiore "Genovesi Da Vinci" di Salerno: in mattinata, infatti, alunni e genitori hanno manifestato davanti al palazzo della Provincia.

Preoccupazione per la mancanza di spazi, visto anche l'importante aumento di iscrizioni e la perdita di alcuni locali. La mobilitazione però è stata archiviata dopo l'incontro con il presidente della Provincia, Franco Alfieri, che ha illustrato il piano organizzativo in vista dell'inizio dell'anno scolastico.

Alcuni spazi saranno restituiti ad altri istituti (in particolare, al "Regina Margherita"), ma per gli studenti del "Genovesi-Da Vinci" non ci saranno i doppi turni, rispetto ai timori emersi nelle ultime ore.