Salerno, maxi-incendio a Giovi: fiamme minacciano le abitazioni a San Rocco Provvidenziale l'intervento dei vigili del fuoco

Continua l'emergenza incendi in provincia di Salerno. Ancora fiamme a Giovi, rione collinare della città capoluoto. Alle 12:30 i Vigili del Fuoco di Salerno sono intervenuti per estinguere le fiamme che minacciavano le abitazioni in località San Rocco. In un'area privata di circa 5000 metri quadri, utilizzata praticamente come discarica abusiva, i caschi rossi hanno bonificato le sterpaglie e i rifiuti presenti sul terreno. Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi del caso e per risalire ai proprietari.