Salerno Pulita: sei nuove squadre al lavoro nei quartieri della città Sono impegnate a ripulire dalle erbacce strade e marciapiedi

“Per una città più pulita”: è lo slogan che compare sui nostri mezzi e l’obiettivo che sta perseguendo, quartiere dopo quartiere, Salerno Pulita attraverso il lavoro delle sei nuove squadre di operai impegnate a ripulire dalle erbacce strade e marciapiedi della città". La partecipata del Comune nel programma di oggi, giovedì 12 settembre, si è occupata di via Carlo Pisacane a Torrione e via Torre, nella zona di via Dalmazia.