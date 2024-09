Scuola Medica Salernitana Calcio, a Viareggio l'esordio in Coppa Italia Mario Passaro: "Impegno di grande prestigio, il nostro progetto è in costante crescita"

Giovedì 19 settembre, alle 16:30, in terra toscana e precisamente sul campo "Marcello Lippi" di Viareggio, inizia l’avventura della Scuola Medica Salernitana Calcio nella Coppa Italia di categoria. La squadra, patrocinata dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Salerno, giocherà la prima partita valida per il girone di qualificazione. Il team, capitanato dal dottor Mario Passaro, responsabile del sodalizio granata e specializzando in Cardiochirurgia, affronterà i colleghi di Melito giovedì, mentre venerdì mattina sarà la volta del match contro Cosenza. Con entrambe finora i salernitani non hanno mai vinto, nonostante le ultime sfide siano state molto equilibrate e ricche di emozioni.

“Siamo contenti di ricominciare l’anno calcistico. Partecipare alla Coppa Italia è sempre un impegno di grande prestigio. Quest’anno ci presentiamo con una squadra ricca di giovani, che ci raggiungeranno da diverse parti d’Italia. Sono colleghi iscritti a Scuole di Specializzazione fuori sede, ma che hanno il piacere e il desiderio di unirsi al nostro gruppo e dare il loro contributo. Sono molto felice di questo, perché significa che il nostro progetto di crescita va avanti. Sono tanti i colleghi coinvolti e solo così possiamo rendere il nostro livello ancor più competitivo”, ha affermato il dottor Passaro. “Sappiamo che sarà difficile, perché ci confronteremo con delle squadre esperte, che hanno vinto diversi campionati in passato, ma vogliamo dare il massimo per ben figurare nella competizione”.

Mancheranno alcuni elementi di qualità, soprattutto in fase offensiva, ma il gruppo c’è e se la giocherà e di questo è convinto il mister dottor Pasquale Melillo, già direttore distrettuale ASL e Consigliere dell’Ordine dei medici. “La nostra è una realtà che si sta consolidando nel tempo. Negli ultimi mesi abbiamo intensificato i nostri incontri e le amichevoli con altre realtà territoriali, per migliorare il nostro livello, ci sono tanti ragazzi che possono fare molto bene. È una competizione importante, a cui teniamo particolarmente e l’Ordine come da quattro anni ormai, segue con attenzione le sorti della nostra squadra”.

C’è entusiasmo tra i medici salernitani: la Coppa Italia è alle porte e ottenere un bel risultato sarebbe un’importante iniezione di fiducia per le prossime competizioni e anche e soprattutto per lo sviluppo del progetto.