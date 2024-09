Concorso Oss per 200 posti, al via il corso di preparazione della Cisl Più di 300 i partecipanti all'iniziativa promossa dal sindacato

Lunedì 16 settembre a Salerno si è tenuta l’inaugurazione del corso di preparazione per il concorso di operatore socio sanitario indetto dall’ASL Salerno presso il centro sociale di

Pastena. Circa 300 partecipanti in presenza, senza calcolare tutti i corsisti che hanno seguito in forma telematica. Ad intervenire sono stati il segretario generale della Cisl Fp, Miro

Amatruda, il segretario provinciale con delega alla sanità Alfonso Della Porta nonché tutto il coordinamento della formazione guidato da Gina Zinno.

"Tanti sono stati gli argomenti discussi dall’organizzazione del corso che sarà suddiviso in più fasi che prevedono lezioni da parte dei docenti, materiale didattico su piattaforma e una fase finale con verifica dei risultati raggiunti - spiegano i sindacalisti -. Siamo entusiasti di una partecipazione cosi massiva, sinonimo di fiducia nell’organizzazione sindacale più forte della provincia di Salerno ma soprattutto grazie all’ausilio di docenti di alto profilo e livello con una esperienza pluriennale. Siamo consapevoli che sarà un duro lavoro sia da parte dei discenti che di tutta l’organizzazione ma è pur vero che il duro lavoro porta sempre al raggiungimento di grandi risultati".