Mazzeo (Giovani Democratici): "Bene protocollo Regione e Conferenza Episcopale" "Azioni per contrastare il disagio giovanile, la dispersione scolastica e sostenere le famiglie"

“Ieri è stato firmato il Protocollo di collaborazione tra la Regione Campania e la Conferenza Episcopale Campana. L’obiettivo è affrontare due sfide cruciali: povertà estrema e disagio giovanile, sostenendo i giovani e le famiglie”. Lo dichiara Marco Mazzeo, vice segretario regionale dei Giovani Democratici della Campania. “È un protocollo di collaborazione istituzionale molto importante per mettere in campo azioni concrete per contrastare il disagio giovanile, la dispersione scolastica, sostenere le famiglie in difficoltà e promuovere iniziative per far crescere una sensibilità nei confronti della questione ambientale. Grazie al presidente Vincenzo De Luca e a monsignor Antonio Di Donna, presidente della Conferenza Episcopale Campana”.