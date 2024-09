Il presidente Franco Alfieri a Roma per il direttivo UPI "Portavoce delle province campane nelle trattative tra Enti Locali e Governo Nazionale"

Il presidente della Provincia di Salerno e presidente UPI Campania, Franco Alfieri, ha partecipato alla riunione del Comitato Direttivo UPI convocato per oggi presso la sede UPI di piazza Cardelli a Roma.

“Abbiamo discusso della convocazione della XXXV Assemblea Congressuale - dichiara il presidente Franco Alfieri - in cui verrà nominato il nuovo presidente UPI nazionale. In quanto presidente di UPI Campania mi sono fatto portavoce delle province campane per avere più peso nelle trattative tra Enti Locali e Governo Nazionale. A tutela del nostro Sud e della Campania, dobbiamo lavorare al futuro assetto della Pubblica Amministrazione per costruire insieme una nuova Provincia, più forte e strutturata, che possa dare risposte concrete e servizi migliori alle nostre comunità.”