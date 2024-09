Celebrazioni di San Matteo, il sindaco Napoli: "Ha vinto la città di Salerno" "Decine di migliaia di cittadini hanno vissuto un evento popolare in totale serenità ed allegria"

"Ha vinto Salerno". Non ha dubbi il sindaco Vincenzo Napoli che, all'indomani delle celebrazioni di San Matteo ha sottolineato la grande partecipazione con cui la città ha festeggiato il suo patrono. "Lo spettacolo dei fuochi pirotecnici ha concluso le meravigliose celebrazioni patronali di San Matteo", ha detto il primo cittadino. "Grazie a tutto il personale del Comune di Salerno, della Polizia Municipale, della Protezione Civile, delle società di servizi, alla forze dell'ordine, alle associazioni di volontariato, alla Curia Arcivescovile. La collaborazione e la perfetta organizzazione hanno permesso a decine di migliaia di cittadini di vivere un grande evento popolare in totale serenità ed allegria, ordine e sicurezza. Ottima anche la mobilità con la metro notturna grazie al sostegno della Regione Campania. Ancora una volta, come a Capodanno, ha vinto Salerno".

Ringraziamenti sono arrivati anche da parte della società Salerno Pulita che ha voluto ringraziare i suoi dipendenti per aver ripulito nel giro di poche ore la città. "Un sentito ringraziamento a tutti gli operatori di Salerno Pulita per lo straordinario impegno e dedizione nel far risvegliare pulita la città di Salerno dopo i festeggiamenti per San Matteo.

Salerno inizia così questa domenica 22 settembre in un ambiente ordinato e curato, permettendo a tutti noi di apprezzare la bellezza della città senza le tracce del festeggiamento", si legge sui social.