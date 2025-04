Cavese-Catania, le probabili formazioni. Maiuri: "Servirà prova gagliarda" Alle ore 15:00 al Simonetta Lamberti una sfida importante per l'obiettivo playoff

Tenere vivo il sogno playoff. La Cavese cerca il riscatto. Dopo il ko con l’Audace Cerignola, gli aquilotti ritornano in campo in una sfida molto impegnativa con il Catania (fischio d'inizio alle ore 15:00). L’ambizione per i blufoncè sono strappare il biglietto per la post-season dopo la gioia per la salvezza acquisita. Per Maiuri la buona notizia è il recupero di Fella tra i convocati: il capitano però partirà dalla panchina, nel 3-5-2 che avrà come riferimenti offensivi Verde e Chiricò. Non convocati Diarrassouba e Rossi, out anche Diop.

In conferenza stampa, Vincenzo Maiuri ha caricato l’ambiente: “Giochiamo una partita importante, con l’ambizione di andare ai playoff. Siamo reduci dal ko con l’Audace Cerignola, in una partita in cui abbiamo dominato nei numeri eppure il punteggio ha premiato i nostri avversari. Abbiamo preso atto dagli insegnamenti che ci sono arrivati dalla sfida di domenica ma ora pensiamo al Catania, con la voglia di mettere in campo tanta voglia di riscatto. Affrontiamo una squadra esperta, una delle compagini che immaginavo potesse lottare per il titolo. Per questo motivo servirà mettere in campo il carattere, la determinazione, la maturità, la voglia di incidere in ogni pallone”.

CAVESE-CATANIA, LE PROBABILI FORMAZIONI:

CAVESE (3-5-2): Boffelli; Lamberti; Evangelisti, Saio, Loreto; Rizzo, Sannipoli, Pezzella, Vitale, Rossi; Chiricò, Verde.

CATANIA (3-4-2-1): Dini; Ierardi, Di Gennaro, Celli; Raimo, De Rose, Sturaro, Anastasio; Lunetta, Jimenez; Inglese.