Giornata della donazione di organi e tessuti: l’Asl Salerno si illumina di rosso Dalle 20 di venerdì 11 aprile 2025 e per tutto il weekend

In occasione della Giornata Nazionale della Donazione di Organi e Tessuti l’ASL Salerno promuove un’azione di sensibilizzazione sull’importanza della donazione di organi, tessuti e cellule: dalle 20 di venerdì 11 aprile 2025 e per tutto il weekend saranno illuminati di rosso i Presidi Ospedalieri e la sede centrale della Direzione Strategica di Salerno.

Le dichiarazioni



“La cultura della donazione è cresciuta notevolmente negli ultimi anni nel territorio provinciale. Merito di uno spirito forte e radicato votato al bene collettivo. È la forza d’animo delle famiglie che in momenti di grande dolore, mettono da parte la sofferenza e, attraverso i professionisti dell’Asl, provano a donare speranza a chi è in attesa di un trapianto che cambia la vita di chi riceve e di chi dona” dichiara il Direttore Generale dell’Asl, l’ing. Gennaro Sosto “la scelta di illuminare di rosso gli Ospedali di certo non è casuale: il colore del cuore, del sangue e della vita che, grazie a chi sceglie di donare, può continuare”.

I dettagli



Tante le testimonianze, come quella degli ultimi giorni del grande gesto d’amore e di solidarietà di una famiglia cilentana. All’Ospedale di Vallo della Lucania la famiglia di un giovane 17enne originario del Cilento, dopo la sua morte, ha deciso per l’espianto e di regalare la speranza donando gli organi per salvare la vita ad altre persone.

Solo nell’ultimo trimestre, all’Ospedale di Nocera, sono state effettuate quattro osservazioni di morte encefalica, con tre prelievi multiorgano.

È attivo inoltre, su tutto il territorio provinciale e nei Distretti, lo sportello amico della Asl Salerno a cui si possono rivolgere i cittadini che vogliono manifestare il proprio consenso alla donazione o che vogliono ricevere informazioni.

Nelle funzioni di Presidente della Federazione campana che racchiude numerose Asl e Aziende ospedaliere regionali, il Dg Sosto ha poi ratificato ieri il protocollo d’intesa tra Federsanità ANCI Campania e il Centro Regionale Trapianti della Campania coordinato dal dott. Pierino Di Silverio. La Federazione e il CRT lavoreranno insieme ai Comuni per organizzare attività di sensibilizzazione e informazione diretta alla popolazione. Il protocollo disciplina anche un’altra importante iniziativa di formazione del personale degli uffici anagrafe e di una task force di supporto presso gli Uffici Anagrafe dei comuni della Campania per fornire supporto agli operatori al momento del rilascio della carta di identità elettronica, e al fine d’informare i cittadini sulla possibilità di esprimere la propria consapevole volontà in ordine alla donazione di organi e tessuti.