Sala Consilina: gattini chiusi in una busta gettata in un canale Li salva un passante, li ha sentiti miagolare

Ha visto un'auto lanciare dal finestrino un sacchetto in un canale, insospettitosi si è avvicinato per capire cosa contenesse, poi dei flebii miagolii, così il signor Enzo Vespoli si è reso conto che all'interno della busta di plastica ci fossero dei gattini vivi. Li ha salvati da morte certa entrando in acqua. Le immagini sono state diffuse sui social.

La denuncia

"Ci sono ancora persone perbene che salvano vite e alle quali va la nostra gratitudine... E poi ci sono i soliti sc... che chiudono cuccioli nei sacchetti di plastica per poi farli morire annegati o assiderati", il commento dell'Oipa Vallo di Diano.