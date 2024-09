Ancora temporali nel salernitano: prorogata l'allerta meteo gialla Rovesci repentini ma intensi che potranno essere accompagnati da grandine, fulmini e vento

La Protezione Civile della Regione Campania, alla luce delle valutazioni del Centro Funzionale, ha prorogato la vigente allerta meteo di colore Giallo per temporali fino alle 16 di domani, martedì 24 settembre.

Le zone interessate, in dettaglio, sono: 1 (Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana), 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno, Monti Picentini), 5 (Tusciano e Alto Sele), 6 (Piana Sele e Alto Cilento), 8 (Basso Cilento).

I rovesci e i temporali saranno repentini ma intensi a scala locale e potranno essere accompagnati da grandine, fulmini, raffiche di vento.

Prestare attenzione al rischio idrogeologico: saranno possibili allagamenti, esondazioni, ruscellamenti, caduta massi e frane in considerazione della fragilità dei territori, della saturazione dei suoli causata dalle recenti precipitazioni e degli incendi dei mesi scorsi.

Si ricorda ai Sindaci di mantenere attivi i Centri Operativi Comunali (COC), di attuare tutte le misure previste dai rispettivi piani di protezione civile e di monitorare il verde pubblico e le strutture esposte alle sollecitazioni degli agenti atmosferici.