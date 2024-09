Salerno, il sindaco incontra in Comune il comitato di quartiere Mariconda Ad un anno dalla fondazione, è stato tracciato un primo bilancio delle attività svolte

Questa mattina, a Palazzo di Città, il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, ha incontrato i rappresentanti del Comitato Semplice Quartiere Mariconda. Il presidente Vincenzo Cilento insieme ai fondatori Vincenzo Caso, Vincenzo Ferraro e Agostino Lambiase hanno presentato al primo cittadino i risultati di un anno di lavoro del comitato. Tanti gli interventi di rilievo sociale, nonché donazioni a favore dei resistenti, come i voucher per iscrizione ad attività sportive per bambini devoluti dal Rotaract Salerno Est e manifestazioni artistiche, canto e ballo, esibizioni delle scuole di danza del quartiere.

"Il comitato, nato un anno fa - hanno sottolineato i componenti - ha siglato importanti sinergie, con l’amministrazione Comunale, grazie alla stretta interlocuzione con rappresentanti del Comune, in particolare, il presidente della Commissione Bilancio, Fabio Polverino. In questo anno di attività, tante sono state le iniziative portate avanti grazie al contributo dell’assessorato alle Politiche Sociali guidato Paola De Roberto e di quello all’Ambiente guidato da Massimiliano Natella, con l’aiuto del parroco don Angelo Barra e di tanti altri importanti esponenti della città di Salerno hanno dato sostegno alle attività del comitato".

Al Sindaco e all’assessore ai Lavori Pubblici, Dario Loffredo, anch’egli presente, i componenti del Comitato hanno chiesto ed ottenuto disponibilità a seguire le idee progettuali che, di volta in volta, verranno presentate.