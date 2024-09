Salerno, interi quartieri allagati, Pessolano: scene inaccettabili "L'amministrazione non ha provveduto alla periodica pulizia di caditoie e tombini"

"Puntualmente, come ogni anno, alle prime piogge autunnali più consistenti, interi quartieri della città si allagano divenendo impraticabili e provocando non pochi disagi ai residenti salernitani e, in particolare, ai titolari di attività commerciali". Così il consigliere comunale e capogruppo di Oltre Donato Pessolano. "Le scene cui abbiamo assistito questa notte, specie a Torrione, sono inaccettabili per una città che voglia dirsi civile: buona parte della responsabilità è attribuibile all'amministrazione comunale, che non ha provveduto alla periodica pulizia di caditoie e tombini, così come a quella dei torrenti. Un'azione, questa, necessaria, che andava effettuata nel corso della stagione estiva e che, ancora una volta, non è stata per superficialità condotta adeguatamente. Ora toccherà sostenere il costo dei contenziosi con le attività commerciali, che rischiano di essere ben più alti. Una vergogna degna di un'amministrazione ormai distante dalle reali esigenze dei cittadini".