"Furti in aumenti a Sarno": il consigliere Sirica denuncia l'emergenza "Siamo di fronte a una situazione intollerabile"

"Un nuovo episodio di microcriminalità si è verificato a Sarno nelle scorse ore nei pressi dell’autostrada, in un’area di sosta molto frequentata da automobilisti e viaggiatori. Due uomini, arrivati a bordo di una Volkswagen Polo, hanno aperto un’Alfa Romeo Stelvio parcheggiata accanto al noto punto ristoro-bar e tabacchi, portando via tutto ciò che si trovava all’interno dell’abitacolo. Il furto, messo a segno in pochissimi minuti, è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza presenti nella zona.



Non è il primo episodio del genere. Alcuni clienti dei punti vendita limitrofi, come il Lidl e un esercizio commerciale gestito da cittadini asiatici, hanno raccontato di aver vissuto esperienze simili nei mesi scorsi. I ladri agiscono indisturbati, approfittando della scarsa vigilanza e della vulnerabilità dell’area.



Siamo di fronte a una situazione intollerabile - dichiara Enrico Sirica, consigliere comunale e coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia a Sarno -. Non possiamo più permettere che cittadini e viaggiatori vengano lasciati in balia di bande che agiscono indisturbate in pieno giorno. Serve un intervento immediato da parte dell’amministrazione comunale e delle forze dell’ordine per rafforzare i controlli e garantire sicurezza nelle zone a rischio".



Sirica punta il dito contro l’assenza di prevenzione e la mancanza di presidi sul territorio: «Non bastano le telecamere se poi nessuno interviene tempestivamente. Chiediamo un tavolo urgente con il Prefetto, le forze dell’ordine e l’amministrazione per elaborare un piano concreto di sicurezza urbana. La legalità non è un’opzione, ma un diritto per tutti i cittadini».



Il coordinamento sarnese di Fratelli d’Italia fa appello anche alla collaborazione dei commercianti e degli operatori della zona per attivare iniziative congiunte di sorveglianza e prevenzione. «Un territorio sicuro è un territorio vivo. Non possiamo permettere che l’insicurezza uccida il commercio e la fiducia dei cittadini», conclude Sirica.