Salerno: Ferrante (Mit), Consegnati lavori tratta Arechi - Asi "Presto il collegamento con l'aeroporto"

“La metropolitana di Salerno ‘Arechi - Pontecagnano aeroporto’ compie un altro grande passo in avanti: sono infatti stati consegnati i lavori delle opere di fase A, relativi ai 3 km di tratta tra le stazioni di Arechi e Asi. È un traguardo importante, frutto del costante lavoro che sto portando avanti con Rfi, nel pieno rispetto del cronoprogramma che prevede il completamento dei lavori entro giugno 2026. Continuerò a seguire in prima persona ogni fase di avanzamento del progetto che consentirà di incrementare l’offerta trasportistica e favorire la crescita del territorio”. Lo rende noto il deputato e Sottosegretario di Stato al Mit, Tullio Ferrante.

“Dopo la consegna a giugno dei lavori relativi alla prima fermata, quella a servizio dell’area ASI, il progetto della metropolitana procede spedito e sarà presto realtà. Il collegamento con l’aeroporto di Salerno, previsto dal contratto di programma Mit - Rfi con un costo pari a 315 milioni di euro finanziati con fondi Mef, Pnrr e Fsc, è prioritario per garantire che lo scalo sia pienamente al servizio del territorio e non resti una cattedrale nel deserto, oltre che per favorire l’interscambio con la linea esistente nella stazione Fs di Pontecagnano. Stiamo realizzando investimenti importanti per lo sviluppo infrastrutturale della città consapevoli delle sue enormi potenzialità. Grazie al progetto dell’aeroporto e della metro, strettamente interconnessi, Salerno sarà protagonista di una nuova stagione di rilancio del Mezzogiorno”, conclude Ferrante.