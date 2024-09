Caso Coscioni, Polichetti: "D'Amato si dimetta, altrimenti venga rimosso" Appello del responsabile nazionale del comparto Sanità e Politiche sociali dell'Udc

Il direttore generale del "Ruggi", Vincenzo D'Amato deve rassegnare le dimissioni, in alternativa venga rimosso dalla Regione. E' il messaggio lanciato da Mario Polichetti, responsabile nazionale del comparto Sanità e Politiche sociali dell'Udc che è tornato a parlare della vicenda che ha riguardato Enrico Coscioni, direttore del Dipartimento di Cardiochirurgia del "Ruggi" che è stato colpito da una nuova misura cautelare (divieto di dimora a Salerno).



Polichetti ha espresso la sua indignazione per la mancata rimozione di D'Amato nonostante le gravi circostanze: "Sono passati oltre 10 giorni da quando è emersa la decisione della Procura su Coscioni e D'Amato è ancora al suo posto, in spregio a tutti i professionisti che ogni giorno sono in prima linea per difendere il buon nome della sanità pubblica salernitana. Questo è inaccettabile. Se D'Amato non ha la dignità per dimettersi spontaneamente, chiediamo che venga immediatamente rimosso dalla Regione Campania. Non si può fare finta di niente di fronte a una situazione così grave".