Settimane dopo la chiusura, riapre finalmente al traffico via De Renzi Il quartiere Canalone può tornare alla normalità

L'attesa non è stata breve, ma finalmente è arrivata la parola fine: settimane dopo il grave incendio che in estate ha interessato il monte Bonadies, riapre al traffico via De Renzi.

Il sindaco Vincenzo Napoli ha firmato l'ordinanza che prevede il ritorno alla normalità per un quartiere - Canalone - che durante tutto questo periodo ha dovuto fare i conti con non poche criticità, così come sottolineato da opposizioni e associazioni.