Cardiologia "ragione e sentimento", a Salerno la terza edizione del congresso Confronto a più voci sui temi della sanità

L'8 e il 9 ottobre presso il Lloyd's Baia Hotel di Vietri sul Mare, si terrà la III edizione del Congresso "Ragione e Sentimento: la stretta interazione tra cervello e cuore nel cardio-embolismo", con la direzione scientifica dei dottori Antonello D'Andrea e Gerardo Riccio e la presidenza dei dottori Giovanni D'Angelo e Pio Caso. L'evento è un occasione di confronto a più voci tra esperti del settore che basandosi sull'esperienza pregressa e su quella aggiornata, condivideranno l'obiettivo comune di alimentare il proprio sapere per intraprendere soluzioni sempre più mirate al benessere del paziente, alla personalizzazione delle cure, e al miglioramento delle prestazioni sanitarie, contestualizzandole negli ambienti ospedalieri.

"Anche in ambito cardiologico, i team multidisciplinari e la sinergia tra Aziende Sanitarie dello stesso territorio, sono fondamentali per la corretta gestione del paziente affetto da patologie acute", dichiara il dottore D'Andrea, direttore del reparto di Cardiologia dell'Ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, anche autore del libro: The Multimodal Echographic Approach in Cardiovascular Emergencies (Edizioni Minerva Medica), che riassume le potenzialità dell'ecografia multi-distrettuale in emergenza-urgenza.

"Il congresso in questione - aggiunge D'Andrea - mira appunto a concretizzare e ad adottare una realtà lavorativa costruita sulla coordinazione tra più figure professionali, che agiscono con responsabilità condivisa, e adottano logiche di management volte ad intraprendere rimedi e possibilità delineate ed idonee, attenzionando il budget economico, l'appropriatezza dei percorsi assistenziali, che iniziano al pronto soccorso e proseguono nei diversi reparti, con il supporto di terapie, e di adeguate procedure diagnostiche-interventistiche".

Il Congresso, dopo l'iscrizione dei discenti, avrà inizio alle ore 9 dell'8 mattina, e in seguito saranno dibattuti alcuni temi di grande interesse scientifico, come la gestione multidisciplinare dell'arresto cardiaco, l'uso del multimodality imaging nella cardiopatia ischemica e le nuove tecniche di ablazione della fibrillazione atriale. È prevista inoltre, una tavola rotonda sulle nuove direttive regionali sulla rete dell'infarto miocardico acuto.