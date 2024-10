Ispezionati i rifiuti nella discarica: scattano le multe per gli incivili Controllo congiunto di Polizia locale e personale di Salerno Pulita

Sono diverse le sanzioni elevate dalla Polizia municipale di Salerno in seguito ad un sopralluogo, effettuato questa mattina, con gli operatori di Salerno Pulita, su una microdiscarica in via Madonna di Fatima nel quartiere di Pastena.

Tra i rifiuti, sono stati ritrovati diverse elementi che hanno consentito di risalire ai trasgressori. Prima, un analogo sopralluogo con relativo riscontro, è stato effettuato anche in via Lauro Grotto.