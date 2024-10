Salvò l'amica e perse una gamba: dopo 4 anni si laureano insieme Giulia e Chiara vennero travolte da un'auto a Cava de' Tirreni

Si sono laureate quasi in contemporanea, a pochi giorni di distanza. Giulia e Chiara, due giovanissime di Cava de' Tirreni, rimaste coinvolte in un incidente avvenuto quattro anni fa nella cittadina salernitana, lo riporta il 'Corriere della Sera'. La prima perse la gamba dopo aver messo in salvo l'amica, Chiara, che ha indirizzato i suoi studi, in ingegneria biomedica, "sognando di poter sostenere e aiutare la sua amica". Per quel gesto di grande generosità Giulia è stata nominata dal Presidente Mattarella 'alfiere della Repubblica'.

Quattro anni fa le due amiche erano sedute su un muretto quando una macchina piombò verso di loro. Giulia, comprendendo il pericolo imminente, con uno spintone, mise in salvo la sua amica Chiara ma non fece in tempo a mettersi al riparo. Fu travolta e perse la gamba sinistra. Le due amiche hanno studiato in due diverse città - una a Salerno e l'altra a Torino - ma non si sono mai perse di vista. Ora entrambe si sono ritrovate a festeggiare la laurea, a pochi giorni di distanza. Chiara ora proseguirà i suoi studi al corso di laurea magistrale in strumentazione biomedica che si occupa tra l'altro della progettazione di protesi mentre Giulia dopo la triennale a Salerno continuerà a studiare a Roma.