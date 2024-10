Dubbi sui conti del Consorzio Farmaceutico, nuove polemiche a Salerno "Evitare danni erariali e conseguenze negative anche per i cittadini"

Non si placa la polemica sullo stato di salute dei conti del Consorzio farmaceutico, finito nel mirino del consigliere di opposizione. Roberto Celano. Secondo l'esponente di Forza Italia la struttura presenta delle "anomalie" in materia di bilancio, con numeri definiti "poco credibili".

Per fare chiarezza, l'esponente di minoranza ha presentato un'interrogazione al sindaco Vincenzo Napoli per sapere "quali iniziative ha assunto l’amministrazione comunale nei confronti della governance del Consorzio ed, eventualmente, con quali iniziative concrete l’amministrazione intenda tutelare gli interessi della comunità, evitando danni erariali per l’ente e scongiurando che atteggiamenti omissivi e pilateschi possano fare emergere una corresponsabilità con chi ha prodotto scritture contabili evidentemente inattendibili", come si legge nel testo a firma di Celano, che chiama in causa anche i revisori dei conti dell'Ente.