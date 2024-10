Salerno, ancora cantieri in città: le disposizioni e i divieti del Comune "Si confida nella comprensione e collaborazione dei concittadini e turisti"

"Continua in città l'attività dei cantieri per il rifacimento dell'asfalto e la manutenzione. Si lavora su tutto il territorio per rendere le strade più sicure, migliorare il decoro urbano, potenziare la rete idrica/fognaria e dei sottoservizi" a comunicarlo in una nota il Comune di Salerno. "E' stato imposto alle aziende un cronoprogramma tale da limitare al minimo gli inevitabili disagi per la popolazione e la circolazione anche con il ricorso al lavoro notturno in sicurezza. Si confida nella comprensione e collaborazione dei concittadini e turisti. I sacrifici di questi giorni saranno compensati da una città più bella, sicura e meglio servita", chiarisce l'Ente che elenca le disposizioni:



1. Istituzione del divieto di sosta sulle Vie G. Pepe, L. Angrisani , L. Lazzarelli, F. Verrengia per consentire lavori di ripristino definitivo stradale dal giorno 14 ottobre.

Dalle ore 9.00 alle ore 18.00 dei giorni 14, 15, 16, 17 e 18 ottobre 2024, è istituito il divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata per tutti i veicoli sulle seguenti strade: Via Guglielmo Pepe (tratto dal civ. 1 al civ.2), Via Luigi Angrisani (tratto dal civ. 1 al civ. 40),

Via Luigi Lazzarelli (tratto dal civ. 2 al civ. 12), Via Francesco Verrengia 610 al civ. 1).



2. Istituzione del divieto di sosta sulle seguenti strade:Via Lucio Petrone, Via Grifone, Via F. Della Monica e Via Migliorati per consentire la ripavimentazione stradale dal giorno 14 ottobre.

Dunque, su via Lucio Petrone, via Grifone, via F. Della Monica e via Migliorati, dalle ore 6,00 del giorno 14 ottobre e sino al termine dei lavori è istituito il divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata per tutti i veicoli.





3. Istituzione del divieto di sosta sulle Vie R. Cocchia, V. Loria, B. Corenzio Tvr II Corenzio per consentire lavori di ripristini definitivi stradali dal giorno 21 ottobre.

Dalle ore 9.00 alle ore 18.00 dei giorni 21, 22, 23, 24 e 25 ottobre, è istituito il divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata per tutti i veicoli sulle seguenti strade: Via Rocco Cocchia (tratto dal civ. 72 al civ. 149 ambo i lati), Via Vincenzo Loria (tratto dal civ. 85 al civ. 40 ambo i lati), Via Bellisario Corenzio (tratto dal civ. 5 al civ. 18 ambo i lati), Tvr II Corenzio (tratto dal civ. 11 al civ. 4 ambo i lati).





4. Atteso che l’ENEL deve eseguire lavori di ripristino definitivo del manto stradale a Pastena, su via Luigi ANGRISANI (carreggiata direzione centro città) e via Luigi LAZZARELLI (carreggiata direzione centro città) è istituito iI divieto di sosta e fermata con rimozione forzata dalle ore 20,00 alle ore 06,30 del mattino successivo relativamente alle necessarie notti lavorative comprese tra il 14 e il 18 ottobre 2024; nelle medesime notti lavorative dalle ore 23,30 alle ore 06,30 del mattino successivo è istituito il divieto di transito veicolare.Il transito dei veicoli verrà instradato su Via Pepe, Via Moscati, Via De Ciccio, Via Guariglia e Via Verrengia.